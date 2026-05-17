مواجهة الحسم: 5 شروط من طهران مقابل 5 خطوط حمراء أمريكية لانهاء الحرب

ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الأحد، ما قالت إنها "شروط الخمسة" لإنهاء الحرب مع ، والتي تشمل، بحسب الوكالة إنهاء الحرب، ورفع العقوبات، وتحرير الأصول، وتعويض الخسائر، والسيادة على هرمز.وقالت الوكالة في تقرير: "إن خارطة الطريق الإيرانية التي تركز على إنهاء الحرب، ورفع العقوبات، وتحرير الأصول، وتعويض الخسائر، والسيادة على هرمز، ليست مجرد مطلب قانوني وحقوقي، بل هي نموذج سياسي لإعادة تعريف النظام الأمني في ".وأضافت الوكالة: "في الوقت الذي تمر فيه الأيام الخامسة والسبعون من بدء الحرب المفروضة الثالثة، بوقف هش لإطلاق النار، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها الداخلية وصمودها الفريد، لم تأب الاستسلام للتحالف العسكري الأمريكي والصهيوني فحسب، بل تقف اليوم على منصة قوة التفاوض الدبلوماسي.ومضت الوكالة تقول: إن ما يطرح اليوم تحت عنوان "الشرط الخماسي" لأي مفاوضات محتملة من قبل ، ليس مطلباً أقصى، بل هو رسم لإطار "سلام عادل" وضمان للمصالح الوطنية في وجه حرب صُممت منذ البداية بهدف إسقاط النظام والقضاء على هوية المقاومة في المنطقة.في المقابل، أفادت مصادر إيرانية بأن قدمت لطهران 5 شروط ضرورية من أجل استمرار التفاوض بين البلدين وذلك رداً على المطالب الإيرانية.وأوضحت أن الولايات المتحدة رفضت دفع أي تعويضات عن الأضرار الناجمة عن قصف الأراضي الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة "فارس" اليوم الأحد.كما أكدت المصادر أن الجانب الأميركي ما زال يصر على نقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران إلى الولايات المتحدة.كذلك تتمسك واشنطن بتشغيل مجموعة واحدة فقط من منشآت إيران النووية. ولا تنوي الولايات المتحدة أيضاً الإفراج عن أكثر من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. كما تؤكد أن "مسألة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، (بما في ذلك لبنان)، يجب حلها من خلال المفاوضات".