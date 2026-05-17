كوبا تتحرك لمهاجمة أمريكا بـ300 طائرة مسيرة

وقال مسؤول أميركي رفيع إن هذه المعلومات، التي قد تُستخدم ذريعة لعمل عسكري أميركي، تظهر مدى اعتبار لكوبا تهديداً، بسبب التطورات في مجال حرب الطائرات المسيّرة، فضلاً عن وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في ، وفق ما نقل موقع "أكسويس"، اليوم الأحد.وأضاف أنه "عندما نفكر في وجود هذه الأنواع من التقنيات على هذا القرب، إلى جانب طيف من الجهات الخطرة، من جماعات إرهابية إلى كارتلات إلى الإيرانيين ثم الروس، فهذا أمر مقلق"، مشدداً على أنه "تهديد متزايد".بدورهم، أفاد مسؤولون أميركيون أن كوبا تعمل منذ عام 2023 على الحصول على طائرات مسيّرة هجومية ذات "قدرات متنوعة" من وإيران، وقد قامت بتخزينها في مواقع استراتيجية عبر أنحاء الجزيرة.