شركة طيران تمنع رجلاً من السفر بسبب "عضّ" مضيفة

وأفادت الشركة بأن الرحلة رقم QF21 أقلعت من عند الساعة 2:30 مساءً يوم الجمعة، متجهة إلى دالاس، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بابيتي في بعد نحو سبع ساعات من الإقلاع، نتيجة سلوك الراكب الذي وُصف بالمُزعج والذي استدعى الهبوط الاضطراري.وأوضحت أن ركاباً وأفراداً من الطاقم تدخلوا لمساعدة المضيفة خلال الحادثة، فيما تولت السلطات التعامل مع الراكب عند وصول الطائرة إلى بابيتي، عاصمة .وأضافت الشركة أنها فرضت على الراكب حظراً دائماً من السفر على رحلاتها، بما في ذلك شركاتها التابعة مثل جيت .وبعد إعادة تزويد الطائرة بالوقود، استأنفت الرحلة طريقها إلى دالاس بعد نحو 35 دقيقة فقط من التوقف، لتصل إلى وجهتها صباح السبت.