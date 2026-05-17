بعد العراق والسعودية.. الإمارات تحدد موعد عيد الأضحى

وأوضح المجلس أن أعمال تحري جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الضوابط وأحدث في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة وموثوقية نتائج التحري.وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية، أعلن المجلس أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما يوافق الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام المبارك في دولة الإمارات.وكان في ، ، اعلن ان يوم غد الإثنين غرة شهر ذي الحجة والأربعاء 27 أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى. فيما لم يعلن بعد عن الموعد.وفي ، أعلنت أن يوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.