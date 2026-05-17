كشف تفاصيل "نسخة بديلة" من الاقتراح الأمريكي لإيران

وكتبت الصحيفة على منصة "إكس": "النسخة البديلة من الاقتراح الأمريكي لإيران تمنحها الوصول إلى أكثر من 25 مليار دولار، مع الاحتفاظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم".وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام إيرانية الأحد، تفاصيل الطلبات الأمريكية من خلال المفاوضات، والرد الإيراني عليها.وأوضحت أن حددت 5 شروط في ردها على إيران، شملت عدم دفع أي تعويضات أو أضرار، وإخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران وتسليمها لأمريكا، وبقاء موقع واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية نشطا، وعدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط إنهاء الحرب في جميع الجبهات بإتمام المفاوضات.ويرى خبراء أن المقترح الأمريكي لا يسعى لحل المشكلة، بل لتحقيق الأهداف التي لم تتمكن من إنجازها عبر شن الحرب.