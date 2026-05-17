ترامب: النظام الإيراني سيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير اذا لم يقدم عرضا افضل

ونقلت أكسيوس عن قوله "إذا لم يتقدم النظام الإيراني بعرض أفضل فإنه سيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير".فيما اكد مسؤولين أمريكيين ان "ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب"، مشيرين الى ان "امتناع عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري للطاولة".وأضافوا "نتوقع أن يعقد ترامب الثلاثاء اجتماعا مع فريق لبحث عمل عسكري ضد إيران".