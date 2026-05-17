وسائل إعلامية: تحركات عسكرية أمريكية غير اعتيادية تشهدها المنطقة

ووفقا لوسائل إعلامية ان "هناك تحركات عسكرية أمريكية غير اعتيادية تشهدها المنطقة منذ يومين"، مشيرة الى ان "عشرات طائرات الشحن العسكرية الأمريكية من طراز C-17 تتجه نحو الشرق الأوسط وتعود باتجاه أوروبا، في مشهد يذكّرنا بتحشيد الدفاعات الجوية التي سبق التصعيد العسكري الأخير ضد ".وبينت ان "هناك إقلاع متواصل لطائرات النقل العسكرية الأمريكية من قواعد في المنطقة، بينها طائرات إضافية غادرت عمّان خلال الساعات الأخيرة، لتنضم إلى موجة الطائرات المتجهة نحو أوروبا".فيما كشفت صحيفة عن "رصد قطع بحرية غربية قبالة السواحل ، بينها المدمرة الفرنسية من فئة Aquitaine، والمدمرة البريطانية Daring، إضافة إلى مدمرات ألمانية والإيطالية Andrea Doria، وسط تقديرات بأن هذه القطع جاءت ضمن ترتيبات دفاعية مرتبطة بأي مواجهة إقليمية محتملة، خاصة لحماية في حال توسع التصعيد".وبينت ان "المشهد العسكري الحالي يوحي بأن المنطقة تدخل مرحلة توتر عالية، مع استمرار الحشود والتحركات الغربية المكثفة جوًا وبحرًا".