مقتل شرطيين تركيين بإطلاق نار وسط البلاد

وذكرت الصحيفة أن الحادثة وقعت في مركز للأعمال في حي 'رشادية' عقب تلقي بلاغ بوقوع مشاجرة مسلحة، وبوصول عناصر من قسم أمن النظام العام بشرطة تشورلو بملابس مدنية وصعودهم إلى المبنى، بادرهم المشتبه به بإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل الشرطيين إركان توتونجولار وإمراح كوتش جراء تبادل إطلاق الرصاص.ونوهت الصحيفة بأنه عقب الحادث، هرعت إلى الموقع قوات شرطة إضافية وسيارت إسعاف، وأسفرت المواجهة عن إصابة المهاجم وتوقيفه.وبحسب معلومات أوردتها صحيفة حرييت، فقد تم نقل المشتبه به إلى في تشورلو.