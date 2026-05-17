تحطم طائرتين أمريكيتين خلال عرض جوي

وأكدت السلطات نجاح طاقمي الطائرتين في القفز بالمظلات وإنقاذ حياتهما.ووفق التقارير الأولية، وقع الحادث أثناء تنفيذ الطائرتين مناورة مشتركة أمام الجمهور، حيث فقدتا السيطرة بشكل مفاجئ وسقطتا على الأرض، وتمكنت فرق الطوارئ من الوصول بسرعة إلى موقع التحطم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للكارثة.وتُعد طائرة EA-18G Growler نسخة متخصصة من المقاتلة "إف/أيه-18 سوبر "، صُممت خصيصاً للحرب الإلكترونية وقمع الدفاعات الجوية المعادية.