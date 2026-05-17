السعودية تعلن اعتراض ثلاث مسيرات قادمة من "الأجواء العراقية"

​أعلنت في بيان، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم اللواء الركن ، بأنه "في صباح يوم الأحد 17 مايو 2026 تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

وأكد على أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".



وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع على أن "ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".