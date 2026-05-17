التعاون الخليجي: اعتداءات إيران على محطة براكة انتهاك سافر

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون في بيان، بأشد العبارات "الاعتداء الغاشم على بثلاث طائرات مسيّرة استهدفت إحداها في منطقة ".وأشار إلى أن "هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات ".وأكد البديوي على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.يذكر أن مكتب الإعلامي قد أفاد باندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو حدوث أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.