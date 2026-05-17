رد إيراني على تهديدات واشنطن بصورة لترامب وصدام حسين

وقارنت السفارة بين "تهديدات باحتلال وإنهاء الحرب والتهديدات الأمريكية الحالية".وكتبت على منصة "إكس": "1980 - : سأحتل طهران في غضون ثلاثة أيام، 2026 - : كل شيء سينتهي في غضون ثلاثة أيام".وأكدت السفارة أن "خيال الباطل بهزيمة لا يزال حلما لم يتحقق للديكتاتوريين"، موضحة بذلك أن "ما عجز عنه صدام حسين، لن يحققه ترامب".وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن سيعقد يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في بالبيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، لمناقشة الخيارات العسكرية المتاحة في إطار التوترات المتصاعدة مع إيران.هذا وأكد المتحدث باسم لجنة في إبراهيم رضائي، أنه تم إصدار أوامر بأنه في حال تم الهجوم برا ألا يترك أي جندي أمريكي على قيد الحياة.