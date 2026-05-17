10 حوادث إطلاق نار تهز مدينة أوستن الأمريكية

قال رئيس بلدية مدينة أوستن بولاية إن السلطات تواصل البحث عن مشتبه بهم في ما لا يقل عن 10 حوادث إطلاق نار عشوائية وقعت خلال نهاية الأسبوع، وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

وأوضح رئيس البلدية كيرك واتسون أن بعض الحوادث استهدفت مواقع بينها محطات إطفاء، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر لسكان جزء كبير من جنوب المدينة بالبقاء في أماكنهم حتى انتهاء التحقيقات.



وأكد واتسون، خلال مؤتمر صحفي، أن أجهزة الأمن تتعامل مع الوقائع بجدية في ظل استمرار عمليات التمشيط بحثاً عن المتورطين.