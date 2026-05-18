التحقيق مع "بلوغر" أضرمت النار في جسدها لحصد المشاهدات

وفي التفاصيل، تمكنت من تحديد هوية السيدة وتبين أنها ربة منزل ولها سوابق جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.واعترفت السيدة خلال التحقيقات بأنها أقدمت على الواقعة بسبب حالتها النفسية السيئة ورغبتها في جذب تعاطف المتابعين.وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة تمر بأزمة نفسية حادة بسبب تراكم الديون بحوالي 60 ألف جنيه وعدم قدرتها على السداد، ما دفعها للتفكير في تنفيذ الواقعة لجذب تعاطف المتابعين وتصدر التريند.وأوضحت أن البلوغر سكبت البنزين على ملابسها ثم أضرمت النار في جسدها خلال بث مباشر ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة تجاوزت 70% من جسدها وتم نقلها إلى المستشفى تحت التحفظ.كما تبين وفق التحريات أن "تيك " تُعرف باسم "ياسمين الشقيانة" أعادت نشر الفيديو واستغلت الواقعة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وتم ضبطها بمنطقة 15 مايو بالقاهرة بعد تنسيق بين أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة.واعترفت المتهمة الثانية بنشر الفيديو لتحقيق التفاعل والأرباح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، فيما تولت التحقيق.