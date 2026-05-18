طبول الحرب تقرع.. البنتاغون ينتظر إشارة ترامب لضرب البنية التحتية لإيران

وجاء في تقرير الشبكة: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".وأشارت إلى أن البنتاغون يعتبر منشآت وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.ووفقا للشبكة فقد ناقش ترامب الخطوات التالية بشأن مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من . وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ، نائب الرئيس جي دي فانس ومدير ، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.لم تقدم القناة تفاصيل حول محتوى الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن ترامب شعر بخيبة أمل إزاء الحصار المستمر لمضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية.