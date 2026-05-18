"إسرائيل" تبدأ عملية السيطرة على "أسطول الصمود" في المياه الدولية

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وحدة الكوماندوز البحري 13 بدأت الاستيلاء على "أسطول الصمود العالمي"، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت من أسطول الصمود وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جرى اعتقال 100 مشارك في الأسطول القادم من ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على جميع سفن الأسطول ساعات عدة، وقد تستمر حتى يوم غد.وذكر إعلام إسرائيلي أن نشطاء أسطول الصمود نقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم ومنها إلى ميناء أسدود، فيما أفاد مراسل الجزيرة، نقلا عن مصدر في أسطول الصمود، أن اعتراض إحدى السفن لا يعني توقف الأسطول عن الذهاب إلى غزة.وكانت صحيفة جيروزاليم بوست، قد نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن عقد الأحد اجتماعا أمنيا تمهيديا بشأن أسطول الصمود العالمي القادمة سفنه من تركيا باتجاه غزة، وأنه من المتوقع أن يصل الأسطول إلى السواحل الإسرائيلية خلال 48 ساعة.وأضاف المصدر الإسرائيلي أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوم اجتماعا عملياتيا مع كبار المسؤولين العسكريين لمناقشة هذا الأمر.وأوضح مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن المخطط الإسرائيلي يعتمد على اعتراض أسطول الصمود في منطقة "المياه الاقتصادية" قبل وصوله إلى المياه الإقليمية، مع استخدام سفن ومنصات عائمة كمعتقلات ميدانية للناشطين، وذلك لتجنب نقلهم إلى الموانئ الإسرائيلية أو طرف ثالث كما حدث في أسطول الصمود السابق.وأشار العمري إلى أن حشدت قوات كبيرة من سلاح البحرية ووحدة النخبة "شايطيت 13" وقوات المشاة لتنفيذ عملية الاستيلاء على السفن واحتجاز النشطاء، مبررة هذه الإجراءات بخشيتها من وجود نشطاء "عنيفين" ينتمون لـ"منظمة (IHH) التابعة لحركة وحركة المقاومة الاسلامية (حماس)" وفق ما ذكرت إسرائيل، ورغبتها الأكيدة في عدم تكرار سيناريو مواجهات سفينة مرمرة عام 2010 التي تسببت في سقوط قتلى وأوقعت إصابات آنذاك.كما ذكر العمري أن إسرائيل تعتبر هذا التحرك "استفزازيا" وترفض دخول الأسطول لغزة، مقترحة نقل المساعدات عبر ميناء أسدود كبديل، مع وجود مساع دبلوماسية واتصالات "من خلف الكواليس" تهدف لتجنب وقوع أي عسكري مباشر مع البحرية التركية التي قد ترافق أو تدعم الأسطول وفق ما نقلته معاريف وصحف إسرائيلية أخرى.ومن داخل أحد سفن الأسطول، نقل مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق عن وجود تهديدات جدية باعتراض الأسطول في المياه الدولية، مع خطط إسرائيلية لنقل النشطاء إلى سفن عائمة ومنعهم من الوصول إلى الموانئ، إضافة إلى اتهامات للأسطول بوجود عناصر عنيفة أو أسلحة بيضاء، وهي ادعاءات نفاها المنظمون.وفيما يتعلق بالظروف الميدانية، انطلق الأسطول من ميناء مارماريس التركي، وعبر المياه الإقليمية وصولا إلى المياه الدولية على بعد أكثر من 100 كيلومترا، وسط ظروف مناخية قاسية تمثلت في رياح شديدة وأمواج عالية، وفقا لمراسل الجزيرة.ويرى المشاركون في الاسطول أن مجرد استنفار البحرية الإسرائيلية هو نجاح بحد ذاته قد يفسح مجالا للصيادين الفلسطينيين، بينما يعمل فريق من المحامين على توثيق كل التحركات الإسرائيلية قانونيا لاستخدامها في المحاكم الدولية، مع بث مباشر مستمر لإثبات سلمية المهمة.صباحا، نقلت معاريف عن مصدر أن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول في المياه الدولية وقبل وصولها إلى المياه الإسرائيلية.يأتي ذلك بعدما أعلن الأسطول في وقت متأخر من مساء الأحد، رصد "سفن مجهولة" قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.وفي وقت سابق ذكر "أسطول الصمود العالمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة في محيطه، موضحا أنه تم رصد "سفن بحرية وزوارق سريعة" تتموضع أمام الأسطول وخلفه وعلى أحد جانبيه.ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الأسطول وصوله إلى المياه الدولية في .وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تُقدَر بنحو 310 أميال بحرية.وفي هذا السياق، قالت صحيفة " "، الأحد، إن إسرائيل تستعد للسيطرة على الأسطول، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أنه سيصل إلى المنطقة خلال يومين أو 3 أيام.ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله "سنسيطر على سفن الأسطول وننقل المشاركين إلى سجن عائم"، وأضاف: "نتوقع أن يكون المشاركون هذه المرة أكثر عنفا من المرات السابقة وربما يستخدمون أسلحة بيضاء"، على حد قوله.هجوم غير قانونيوأبحر الأسطول، الخميس، بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.وأوضحت الجزيرة أن سفينة "فاميلي" هي السفينة المركزية، حيث تضم أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين وتعمل كغرفة عمليات للتنسيق بين بقية سفن الأسطول التي تبعد عنها حوالي 35 ميلاً.ويضم الأسطول أعضاء "أسطول الصمود العالمي" بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة ، استهدف سفنا لـ"أسطول الصمود" الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.واحتجزت إسرائيل 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية .وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني لا سيما بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.