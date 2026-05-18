إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

وبحسب بيان صادر عن الإيراني، فإن الهيئة الجديدة التي يُشار إليها بـ"هيئة " ستتولى تنظيم وإدارة مرور السفن التجارية، بما في ذلك تخصيص مسارات ملاحية محددة، وفرض رسوم على الخدمات المتخصصة، وإصدار تصاريح العبور للسفن "المتعاونة".وقال رئيس لجنة في ، ، إن أعدت "آلية احترافية جديدة" لإدارة حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أنها ستُطبق بشكل يركز على السفن التجارية المتعاونة مع ، مع تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة.وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة عقب الأحداث العسكرية الأخيرة، حيث تسعى طهران إلى تعزيز سيادتها على المضيق الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.ويُنظر إلى إنشاء الهيئة الجديدة كمحاولة لتحويل السيطرة العسكرية المؤقتة إلى إدارة دائمة منظمة، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية جديدة.ومن المتوقع أن تثير هذه الإعلانات ردود فعل دولية واسعة، خاصة من ودول ، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً دولياً حيوياً يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الملاحة الحرة دون قيود.