إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الخزانة الأمريكية تعلن تمديد السماح ببيع النفط الروسي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564321-639146944244680945.jpg
إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
دوليات
2026-05-18 | 05:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
697 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت
إيران
، رسمياً عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة حركة الملاحة في
مضيق هرمز
، في خطوة تعزز سيطرتها على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وبحسب بيان صادر عن
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني، فإن الهيئة الجديدة التي يُشار إليها بـ"هيئة
مضيق هرمز
" ستتولى تنظيم وإدارة مرور السفن التجارية، بما في ذلك تخصيص مسارات ملاحية محددة، وفرض رسوم على الخدمات المتخصصة، وإصدار تصاريح العبور للسفن "المتعاونة".
وقال رئيس لجنة
الأمن القومي
في
مجلس الشورى الإيراني
،
إبراهيم عزيزي
، إن
طهران
أعدت "آلية احترافية جديدة" لإدارة حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أنها ستُطبق بشكل يركز على السفن التجارية المتعاونة مع
إيران
، مع تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة عقب الأحداث العسكرية الأخيرة، حيث تسعى طهران إلى تعزيز سيادتها على المضيق الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
ويُنظر إلى إنشاء الهيئة الجديدة كمحاولة لتحويل السيطرة العسكرية المؤقتة إلى إدارة دائمة منظمة، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية جديدة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإعلانات ردود فعل دولية واسعة، خاصة من
الولايات المتحدة
ودول
الخليج
، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً دولياً حيوياً يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الملاحة الحرة دون قيود.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ايران تشكل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
08:25 | 2026-05-18
المرشد الإيراني في رسالة له: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز لمرحلة جديدة
13:36 | 2026-04-09
تعرف على خطة ايران لادارة مضيق هرمز
04:19 | 2026-05-16
إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
18:25 | 2026-05-05
إيران تعلن إنشاء
هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
المجلس الأعلى للأمن القومي
مجلس الشورى الإيراني
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
إبراهيم عزيزي
الأمن القومي
مجلس الشورى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصر.. حقيقة زواج أحمد العوضي من يارا السكري
فن وثقافة
50.17%
06:45 | 2026-05-17
مصر.. حقيقة زواج أحمد العوضي من يارا السكري
06:45 | 2026-05-17
يومان ام ثلاثة أيام.. عطلة عيد الأضحى في العراق
محليات
20.09%
10:52 | 2026-05-18
يومان ام ثلاثة أيام.. عطلة عيد الأضحى في العراق
10:52 | 2026-05-18
ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها
منوعات
17.34%
10:29 | 2026-05-17
ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها
10:29 | 2026-05-17
مورينيو يصدم ريال مدريد بشرط وحيد
رياضة
12.4%
06:33 | 2026-05-17
مورينيو يصدم ريال مدريد بشرط وحيد
06:33 | 2026-05-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-18
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-18
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-17
Live Talk
0محتوى هادف يعيد الشغف ويقرب الناس من أحلامهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-17
Live Talk
0محتوى هادف يعيد الشغف ويقرب الناس من أحلامهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-18
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-18
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-17
Live Talk
0محتوى هادف يعيد الشغف ويقرب الناس من أحلامهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-17
Live Talk
0محتوى هادف يعيد الشغف ويقرب الناس من أحلامهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
ترامب يهاجم نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وسي إن إن: فاسدة وفاشلة
13:00 | 2026-05-18
هل سيشارك ديمبلي ضد أرسنال في نهائي دوري الابطال
12:58 | 2026-05-18
تضارب للتصريحات بين إيران وامريكا.. طهران تنشر الآمال وواشنطن تهدد
12:34 | 2026-05-18
في سوريا.. قرار يخص جميع المساجد في البلاد
12:25 | 2026-05-18
مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح جنوبي تركيا
12:08 | 2026-05-18
رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة
11:49 | 2026-05-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.