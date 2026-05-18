"تسنيم": إيران سلمت نصا جديدا من 14 بندا لواشنطن عبر وسيط باكستاني

وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين كانوا قد أرسلوا مؤخرا ردا على النص الإيراني السابق الذي تضمن 14 بندا أيضا. ومن جانبها، أعادت تقديم نصها بعد إجراء تعديلات عليه، وفقا للإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل، عبر الوسيط الباكستاني.وحسب المصدر، فإن النص الإيراني الجديد الذي لا يزال يتكون من 14 بندا، يركز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب وإجراءات من قبل الجانب الأمريكي.واليوم أيضا نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني أن إسلام آباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء ⁠الحرب إلى ليل أمس الأحد.يأتي ذلك بعد أن قام الباكستاني محسن نقوي، بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية أمس الأحد، في خطوة وصفت بالعاجلة لاحتواء التوترات وإحياء الحوار بين وواشنطن.وقبل أسبوع أعلن الرئيس الأمريكي رفضه للرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا أنه "لا يعجبه" ومرفوض تماما، بينما رفضت طهران المقترح الأمريكي واعتبرته "استسلاما لجشع ".وأمس الأحد حذر ترامب من أنه إذا لم تقدم إيران "عرضا أفضل" للتوصل إلى اتفاق "فستتلقى ضربة أقوى بكثير".