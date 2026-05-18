ايران تشكل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

وقالت التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن الهيئة التي أنشئت تُعنى بالتحكم في حركة المرور بمضيق هرمز وفرض رسوم على السفن التي تعبره.وأشارت القيادة إلى فتح حساب رسمي على منصة إكس باسم "هيئة مضيق الفارسي" للهيئة الجديدة، ودعت إلى متابعة التطورات المتعلقة بعبور المضيق عبر هذا الحساب.