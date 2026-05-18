العراق "قلق" من تعرض منشآت سعودية إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة

وذكر بيان للوزارة، انها "تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في الشقيقة إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدةً في هذا السياق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار الموقف الثابت الرافض لتعرض الدول الشقيقة لأي استهداف".وأفادت الوزارة، بأنها "تلقت معلومات أولية بشأن وجود استهداف للمملكة بثلاث طائرات مسيرة، وهي إذ تتابع هذه المعلومات عن كثب، تؤكد أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقق والتحقيق اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها، وأكدت أنه لم يتم تأشير أي معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية".ودعت، "الجهات المعنية في المملكة العربية الشقيقة إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار لدى البلدين الشقيقين".وشددت الوزارة على "موقف جمهورية العراق الثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة".وأكدت "حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".