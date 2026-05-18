مئات المشبه بهم وآلاف الضحايا.. عملية أمنية "ضخمة" في 13 بلداً عربياً

وقالت ، في بيان، إن العملية التي أطلق عليها اسم "رامز" ونفذت في 13 دولة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت، تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.وأضافت، أنه في المجموع تم تحديد حوالي 3867 ضحية من قبل ، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلا عن مصادرة حوالي 50 خادما إلكترونيا.وبحسب البيان، فإن العملية نفذت في 13 بلداً عربياً بينها وقطر والمغرب.