ايران تؤكد استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة وترفض ربط انهاء الحرب بالملف النووي

ونقلت وكالة عن المصدر قوله، إن "الخلافات الأساسية الناجمة عن المطالب الأمريكية وغياب الواقعية ما تزال مستمرة، رغم بعض التغييرات التي طرأت على المقترح الأمريكي".وأضاف، أن " لن تتنازل عن مواقفها الحازمة والمبدئية بشأن إنهاء الحرب وإحقاق حقوق الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "استعادة الأموال الإيرانية المجمدة يجب أن يتم بصورة شفافة وواضحة، وأن الوعود المكتوبة وحدها لا تكفي".وأوضح المصدر، أن "الخلافات المتعلقة باستعادة الأموال المجمدة ما تزال قائمة، رغم بعض الوعود التي طُرحت خلال المفاوضات".وأشار إلى أن "إيران تتمسك بضرورة حصولها على تعويضات عن العدوان العسكري"، مبيناً أن "الجانب الأمريكي ما يزال بعيداً عن تلبية المطالب الإيرانية المتعلقة بحجم التعويضات والقضايا الأخرى، رغم الحديث عن إنشاء للتنمية وإعادة الإعمار".وبيّن، أن "المطالب الأمريكية المتعلقة بالملف النووي تمثل ذرائع سياسية وتتعارض مع حقوق الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن " تحاول ربط مفاوضات إنهاء الحرب بالملف النووي، وهو أمر ترفضه بشكل قاطع".وشدد المصدر على أن "إيران لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون إنهاء الحرب مقابل التزامات نووية".