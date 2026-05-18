امريكا ترفض المقترح الإيراني الجديد وترامب يدرس "استئناف الحرب"

وقال أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ان "مقترح المضاد الذي قدمته باكستان لنا مساء الأحد لا يتضمن سوى تحسينات شكلية وتضمن عبارات بشأن التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي كما لا يتضمن التزاما تفصيليا بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي".وأضاف "يتوقع أن يعقد اجتماعا مع فريق غدا الثلاثاء لنقاش خيارات عسكرية".ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي آخر، قوله: "سنضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير إيران موقفها".