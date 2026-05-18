مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح جنوبي تركيا

وذكرت الوسائل، أنه "قتل 4 أشخاص واصيب 6 آخرين في هجوم مسلح جنوبي "، مبيناً أن "أسباب الهجوم غير واضحة حتى الآن".من جانبه، أفاد موقع "زمان التركية" بأن "المشتبه به الذي نفذ هجمات مسلحة اليوم الاثنين في مواقع متفرقة في قضاء طرسوس بمدينة مرسين جنوب تركيا".وأوضح أن "الحادث وقع في حي كاديلي دورتلر بمدينة طرسوس، حيث أن المشتبه به "م.أ ." دخل مطعما وأطلق النار".وفي الهجوم، توفي مالك المطعم صبري بان في المستشفى، بينما لقي أحمد إرجان جان أحد العاملين في المطعم، مصرعه في مكان الحادث.وذكر أن "المشتبه به أطلق النار في مواقع مختلفة، وأُفيد بأن المهاجم الذي فر بسيارة، قتل أيضا يوسف أوكتاي الذي كان يرعى مواشيه في حي كابورجيديغي، وعبد الله كوجا سائق شاحنة بالقرب من منزله في حي يني محلة، بالإضافة إلى إصابته أشخاص بجروح أثناء فراره.ونُقل المصابون إلى مستشفى طرسوس الحكومي بواسطة سيارات إسعاف أُرسلت إلى مكان الحادث، ويتلقون العلاج حاليا.وعقب ورود بلاغ بوقوع إطلاق النار، تم إرسال العديد من فرق الدرك والفرق الطبية إلى المنطقة، واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة حول المنطقة.وأشار الموقع إلى أن عملية بحث مدعومة بمروحيات، انطلقت في المنطقة للقبض على المشتبه به الهارب.