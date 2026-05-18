تضارب للتصريحات بين إيران وامريكا.. طهران تنشر الآمال وواشنطن تهدد
2026-05-18 | 12:34
أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر إيراني لم تسمه، بأن
إيران
أعلنت أن
الولايات المتحدة
أبدت مرونة في الملف النووي، من خلال السماح لطهران بمواصلة نشاط محدود في المجال النووي السلمي.
يأتي هذا التطور بعد أن كان الموقف الأمريكي السابق أكثر تشددا، حيث كان مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم المبعوث الأمريكي لدى
الأمم المتحدة
تيم والتز، قد أعلنوا أن
واشنطن
تصر على أن تتخلى
إيران
تماما عن برنامجها النووي.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير عام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
،
رافائيل غروسي
، كان قد حذر سابقا من أن أي اتفاق نووي بين
الولايات المتحدة
وإيران دون آلية تفتيش ورقابة من قبل الوكالة "سيكون مجرد قطعة ورق" و"وهم اتفاق". وقد أكد غروسي أن الوكالة تمتلك الخبرة والمعرفة الكاملة بكل منشأة نووية إيرانية، وقدمت مقترحات محددة لسد الفجوات بين الجانبين.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن واشنطن لم توافق حتى الآن على رفع كامل الأصول الإيرانية المجمدة، بل وافقت مبدئيا على تحرير 25% فقط منها، بينما تسعى
طهران
للحصول على تنازلات أمريكية تشمل كلا من الملف النووي والملف المالي.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2025. ووفقا للمصدر، فإن الاقتراح الإيراني الجديد يتعلق بضمان إنهاء شامل للصراع في الشرق الأوسط، وفتح
مضيق هرمز
الذي أغلقته إيران، ورفع العقوبات.
وتسعى طهران إلى تأجيل القضايا الخلافية الأكثر حساسية، مثل تفاصيل برنامج التخصيب، إلى جولات تفاوضية لاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين هو ما إذا كان أي تجميد للبرنامج النووي سيكون مرتبطأ بفترة زمنية محددة (مقترحات تتراوح بين 5 و20 عاما) أم دائما، حيث تفضل طهران نموذجاً مؤقتا.
وتصاعدت حدة المواجهة عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شن ضربات على أراضي إيران، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3000 ضحية. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق نار في 8 أبريل بوساطة باكستان، ظلت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد دون نتيجة تذكر، بينما شرعت واشنطن في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.
مصر.. حقيقة زواج أحمد العوضي من يارا السكري
يومان ام ثلاثة أيام.. عطلة عيد الأضحى في العراق
ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها
مورينيو يصدم ريال مدريد بشرط وحيد
ناس وناس
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
العراق في دقيقة 17-05-2026 | 2026
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
Live Talk
0محتوى هادف يعيد الشغف ويقرب الناس من أحلامهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-17
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
