هل سيشارك ديمبلي ضد أرسنال في نهائي دوري الابطال

وتواجد في التشكيل الأساسي لفريق في مباراة أمس ضد أف سي ولكنه لم يتمكن من اللعب لفترة طويلة حيث خرج في الدقيقة 27.وجاء خروج عثمان بعد أن عانى من إجهاد عضلي وهو ما يعد خبرا مقلقا لباريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال يوم 30 مايو.ونشرت صحيفة "لوباريزيان" (le parisien) المحلية اليوم الاثنين تقريرا سلطت فيه الضوء على مدى جاهزية الفائز بالكرة الذهبية، لخوض النهائي الأوروبي الثاني تواليا.ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن مشاركة عثمان ديمبلي في المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا لا تحتمل الشك إذ سيكون ضمن قائمة اللاعبين المسافرين إلى المجر.وكان عثمان ديمبلي قد عانى من عدة إصابات عضلية هذا الموسم واللاعب استدعي إلى تشكيلة التي ستخوض نهائيات 2026 الشهر المقبل.