ترامب يهاجم نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وسي إن إن: فاسدة وفاشلة

واتهم وسائل الإعلام الكبرى والحزب الجمهوري بالتحيز المطلق الذي طغى إلى حد "الجنون".وفي منشوره، رسم ترامب سيناريو مفصلا لاستسلام إيراني شامل، حيث قال: "إذا استسلمت ، وأقرت بأن بحريتها استقرت في قاع البحر، وأن سلاح جوها انتهى، وإذا خرج جيشها بالكامل من ملقيا السلاح ورافعا الرايات البيضاء وهتف الجميع "استسلام! استسلام!".. وحتى لو وقعت القيادة الإيرانية المتبقية بالكامل على كافة "وثائق الاستسلام" اللازمة واعترفوا بهزيمتهم أمام قوة العظيمة، فإن صحيفة " تايمز" الفاشلة، وصحيفة "تشاينا " (وول ستريت جورنال!)، وقناة "سي إن إن" الفاسدة والتي فقدت مصداقيتها، وجميع وسائل الإعلام الأخرى التي تنشر الأخبار الكاذبة، ستعلن أن إيران حققت نصرا باهرا على ، وأن الأمر لم يكن حتى قريبا من الهزيمة".ولم يتوقف هجوم ترامب عند الإعلام بل شمل خصومه السياسيين الذين وصفهم بـ "Dumacrats" في إشارة تهكمية تجمع بين الديمقراطيين والغباء، مؤكدا أن "الديمقراطيين والإعلام قد ضلّوا طريقهم تماما وجن جنونهم".