لبنان.. حصيلة جديدة للقصف الإسرائيلي منذ آذار الماضي

وتشمل الأعداد جميع الضحايا الذين سقطوا جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من الأراضي ، في حين تستمر عمليات البحث والإنقاذ في بعض المواقع المستهدفة.

ويجري تحديث الحصيلة تباعا مع ورود إصابات جديدة أو انتشال المزيد من الجثامين من تحت الأنقاض.



وتأتي هذه الغارات رغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار لـ45 يوما إضافيا يوم الجمعة الماضي.



وشددت للطفولة (اليونيسيف) على أن "الواقع على الأرض يتناقض مع وقف إطلاق النار المعلن"، مشيرة إلى استمرار الهجمات التي تقتل الأطفال وتعمق معاناتهم.