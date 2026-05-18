الحوثي: إسرائيل وأميركا تسعيان لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وتصعيد جديد يهدد المنطقة

وأكد الحوثي، في كلمة تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، أن " يؤدي واجبه المشروع في مواجهة "، مشيراً إلى أن "عمليات الحزب ضد الجيش الإسرائيلي فعالة ومؤثرة وضاغطة، وأن استهداف الجنوب اللبناني يعد انتهاكاً لسيادة بالكامل".واتهم الحوثي إسرائيل بمواصلة الاعتداءات على لبنان وسوريا وعدم الالتزام بأي اتفاقات، قائلاً إن "الجماعات المسيطرة على تسعى إلى وئام وسلام مع العدو الإسرائيلي، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق وتنفيذه اختطافات وقتلاً وانتهاكات يومية".كما اعتبر أن "شريك واضح وصريح لإسرائيل في مشروع تغيير الشرق الأوسط وإقامة ما وصفها بـ"إسرائيل الكبرى"، متهماً بعض الأنظمة العربية بدعم المواقف الأميركية والإسرائيلية سياسياً وإعلامياً واستخباراتياً، وبالاستعداد للمشاركة في أي تصعيد جديد في المنطقة.وأشار الحوثي إلى أن "أي مواجهة مقبلة "ستكون لها تأثيرات خطيرة على المنطقة والعالم"، داعياً شعوب المنطقة إلى "التمييز بين العدو والصديق، ومؤكداً أن المخطط الإسرائيلي "يستهدف والإسلامية بأكملها".وفي الملف النووي، قال الحوثي إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان شعار السلاح النووي كذريعة لاستهداف خصومهما"، معتبراً أن |إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن الهدف الحقيقي يتمثل في إعادة تشكيل الشرق الأوسط".