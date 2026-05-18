إيران: الحوار لا يعني الاستسلام وندخل المحادثات بعزة

اعتبر الرئيس الإيراني ، الاثنين، أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا الى أن بلاده تدخل المحادثات بعزة.​

​

وقال بزشكيان، "الحوار لا يعني الاستسلام وندخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق شعبنا".

ولفت الرئيس الإيراني الى أنه "لن نتراجع بأي شكل من الأشكال عن الحقوق القانونية لشعبنا وبلادنا"، مضيفا "سنبقى في خدمة الشعب وحماية مصالح وعزتها بكل قوة وحتى آخر رمق".

وبدأت وإسرائيل في 28 شباط 2026، بشن ضربات على أهداف داخل إيران، وفي 8 نيسان 2026، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، لكن بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت فرض قواعد خاصة لعبور .