ترامب يعلن التريث في شن هجوم ضد إيران بعد طلب ثلاثة قادة عرب

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، التريث في شن هجوم مخطط له ضد بعد طلب ثلاثة قادة عرب.

وقال ، " وولي عهد ورئيس الإمارات طلبوا مني التريث في شن هجومنا العسكري المخطط له ضد "، مردفا "وجهت البنتاغون بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا على إيران احتراما لأمير وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات".

وأضاف "كان من المقرر أن نشن غدا هجوما على إيران"، كاشفا أن "مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن إيران".

وبدأت وإسرائيل في 28 شباط 2026، بشن ضربات على أهداف داخل إيران، وفي 8 نيسان 2026، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، لكن بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت فرض قواعد خاصة لعبور .