قتلى بإطلاق نار قرب مسجد في مدينة سان دييغو

وتلقت سان بلاغا حوالي الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت المحيط الهادئ) عن وجود مسلح في الكائن في 7050 شارع إيكستروم.

وأكدت الشرطة عبر منصة "إكس" أنها تتعامل مع حادثة "مطلق نار نشط"، وطلبت من السكان تجنب المنطقة والبقاء في منازلهم.

وقالت الشرطة "تحييد تهديد بعد اقتحام مسلح مركزا إسلاميا في المدينة"، مضيفة " مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في المركز الإسلامي بالمدينة بينهم المهاجمان".

بدورها نقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أمنيين، "مقتل شخصين يشتبه أنهما أطلقا النار في المركز الإسلامي بسان دييغو".