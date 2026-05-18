ولاية أمريكية تسجل حالة وفاة بفيروس "هانتا"

وكشفت السلطات أن الحالة لا علاقة لها بالتفشي الذي حدث على متن سفينة سياحية في .وذكر المسؤولون في ‌بيان، الاثنين، أن سلالة فيروس "هانتا" التي تسببت ‌في وفاة ‌الشخص تنتشر عادة في كولورادو في هذا الوقت من العام، ويحقق المسؤولون في مصدر التعرض للفيروس.وينتشر فيروس "هانتا" ‌أساسا عن طريق القوارض، ‌لكنه ⁠قد ينتقل بين البشر في حالات نادرة، وبعد اتصال لصيق ومطول بينهم، ويمكن أن تستمر فترة الحضانة ⁠للمرض ‌نحو 6 أسابيع.ورست السفينة "هونديوس" السياحية في مدينة الهولندية، الاثنين، وكان على متنها نحو 150 من الركاب وأفراد الطاقم من ⁠23 دولة عندما وردت بلاغات لمنظمة العالمية لأول مرة في الثاني من مايو الجاري عن مجموعة من الأمراض التنفسية الحادة.وتوفي 3 أشخاص على متن السفينة من جراء إصابتهم بفيروس "هانتا"، وقالت العالمية إن هناك 8 إصابات مؤكدة بالفيروس وحالتين محتملتين على متن السفينة، بما يشمل هذه الوفيات.