ترامب: أرجأت الهجوم على إيران لفترة وآمل أن يكون إلى الأبد

أكد الرئيس الأمريكي ، أنه أرجأ الهجوم على لفترة، معرباً عن أمله أن يكون إلى الأبد.

وقال ، "إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك".

وأضاف "أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وآمل أن يكون ذلك إلى الأبد"، مردفا " وقطر والإمارات وأطراف أخرى طلبت إرجاء الهجوم يومين أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق".

وتابع ترامب "يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأعلن ترامب، الاثنين، التريث في شن هجوم مخطط له ضد إيران بعد طلب ثلاثة قادة عرب، موضحا أن " وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا مني التريث في شن هجومنا العسكري المخطط له ضد إيران".