ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

وقال ، إنه تلقى "بعض المعلومات الأولية" حول حادثة إطلاق النار على في مدينة سان بولاية ، وأن إدارته ستواصل مراقبة الوضع.وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في : "يقدمون إحاطة إعلامية حول الحادثة في المسجد.. إنه وضع مروع"، وأضاف: "تلقيت بعض المعلومات الأولية، لكننا سنعود وندرس الأمر بدقة بالغة".وذكرت مصادر بالبيت الأبيض أنه أطلع الرئيس ترامب على تفاصيل الحادث.وأكدت شرطة سان دييغو أنها "قضت على التهديد" بعد بلاغات عن مسلح، ويُساعد في التقييم.وعثر الضباط على جثتي رجلين يشتبه أنهما المنفذان داخل سيارة قرب المركز، وعثروا أيضاً على ثلاث جثث خارج المبنى مما دفعهم لاقتحام الأبواب ودخول المركز بمشاركة نحو 50–100 ضابط. وصفت السلطات الوضع بـ"متغير" وستتضح تفاصيل التحقيقات لاحقا.وعززت وواشنطن ولوس أنجلوس تواجدها الأمني في المساجد كإجراء احترازي رغم عدم وجود تهديد معروف.وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الهجوم وأعرب عن تضامنه ودعا للتضامن مع المجتمع المتضرر، مشيرا إلى ارتفاع شكاوى التحيز ضد وانعكاساتها.