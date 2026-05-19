ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع
دوليات
2026-05-19 | 01:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,017 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أنه تلقى "بعض المعلومات الأولية" عن حادث إطلاق نار استهدف
المركز الإسلامي
في سان
دييغو
وأن إدارته تتابع الموقف بدقة.
وقال
ترامب
، إنه تلقى "بعض المعلومات الأولية" حول حادثة إطلاق النار على
مسجد
في مدينة سان
دييغو
بولاية
كاليفورنيا
، وأن إدارته ستواصل مراقبة الوضع.
وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في
البيت الأبيض
: "يقدمون إحاطة إعلامية حول الحادثة في المسجد.. إنه وضع مروع"، وأضاف: "تلقيت بعض المعلومات الأولية، لكننا سنعود وندرس الأمر بدقة بالغة".
وذكرت مصادر بالبيت الأبيض أنه أطلع الرئيس ترامب على تفاصيل الحادث.
وأكدت شرطة سان دييغو أنها "قضت على التهديد" بعد بلاغات عن مسلح، ويُساعد
مكتب التحقيقات الفيدرالي
في التقييم.
وعثر الضباط على جثتي رجلين يشتبه أنهما المنفذان داخل سيارة قرب المركز، وعثروا أيضاً على ثلاث جثث خارج المبنى مما دفعهم لاقتحام الأبواب ودخول المركز بمشاركة نحو 50–100 ضابط. وصفت السلطات الوضع بـ"متغير" وستتضح تفاصيل التحقيقات لاحقا.
وعززت
شرطة نيويورك
وواشنطن ولوس أنجلوس تواجدها الأمني في المساجد كإجراء احترازي رغم عدم وجود تهديد معروف.
وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الهجوم وأعرب عن تضامنه ودعا للتضامن مع المجتمع المتضرر، مشيرا إلى ارتفاع شكاوى التحيز ضد
المسلمين
وانعكاساتها.
ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها
تحديد موعد صرف رواتب الموظفين
11:36 | 2026-05-18
يومان ام ثلاثة أيام.. عطلة عيد الأضحى في العراق
10:52 | 2026-05-18
شاب يطالب شركة "بيبسي" بإزالة علم العراق من علب المشروبات
13:26 | 2026-05-18
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-19
العراق في دقيقة 18-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-18
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-18
Live Talk
العراق بعيون المغامرين … من اماكن غير مالوفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-18
11:00 | 2026-05-18
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
14:30 | 2026-05-17
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-19
العراق في دقيقة 18-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-18
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-18
Live Talk
العراق بعيون المغامرين … من اماكن غير مالوفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-18
11:00 | 2026-05-18
عشرين
ختيارية السياسة .. من التخالف إلى التحالف! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-17
14:30 | 2026-05-17
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
بعد إطلاق نار مميت.. طفل عربي يروي لحظات الرعب بمسجد سان دييغو
07:54 | 2026-05-19
إيران تصر على "حق التخصيب والتعويض".. الكشف عن أحدث مقترح لإنهاء الحرب
07:52 | 2026-05-19
سماع دوي انفجار في دمشق
07:43 | 2026-05-19
إسرائيل تنذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان: اخلوا منازلكم فوراً
07:42 | 2026-05-19
سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الايرانية
07:36 | 2026-05-19
10 دول تصدر بياناً غاضباً بعد استهداف إسرائيل لـ"اسطول الصمود"
07:34 | 2026-05-19
