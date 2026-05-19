الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشان سرعة "إيبولا"

وقال أدهانوم غيبريسوس في الجمعية العامة الـ79 لمنظمة العالمية في جنيف: "نعرف حاليا أكثر من 500 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" وأكثر من 130 حالة وفاة محتملة".وتم تأكيد 30 حالة إصابة في شمال جمهورية الديمقراطية، وحالتين في أوغندا.وأكد لمنظمة الصحة العالمية أن "من بين المصابين مواطنا أمريكيا نُقل إلى لتلقي العلاج".واعترف بأنه أعلن حالة الطوارئ لأول مرة في التاريخ بسبب انتشار الفيروس حتى قبل انعقاد اجتماع طارئ لمجموعة خبراء العالمية.يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل صحية عامة تثير قلقا دوليا.