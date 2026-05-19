‏وحمل البيان الصادر عن وزراء خارجية الجمهورية التركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الاتحادية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية ، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، إدانة للاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على "أسطول الصمود العالمي".‏وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء سلامة وأمن المشاركين المدنيين في الأسطول، ويدعون إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المُحتجَزين، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم.‏وأكد الوزراء كذلك أنّ الاعتداءات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية الملاحة. ودعوا إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.