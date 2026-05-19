سماع دوي انفجار في دمشق

وأفادت تقارير محلية أن دوي الانفجار سُمع في محيط باب شرقي في دمشق، كما سمع صوت إطلاق نار.وبحسب الوكالة السورية الرسمية، فإنه يجري حالياً التحقق من طبيعة الانفجار.ولفتت إلى استنفار أمني كبير وقطع الطرقات في منطقة باب شرقي والدويلعة والطريق المؤدي إلى طريق المطار عقب الانفجار.