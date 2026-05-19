بعد إطلاق نار مميت.. طفل عربي يروي لحظات الرعب بمسجد سان دييغو

الطفل الذي يدعى عُدي ش، قال إن أصوات الرصاص كانت تُسمع بوضوح من خارج المجمع، الذي يضم أيضًا مدرسة إسلامية، فيما سارع المعلمون إلى إدخال الطلاب إلى خزانة داخل الفصل، حيث تجمعوا معًا في حالة من الخوف بينما استمر إطلاق النار.وأضاف أنه بعد توقف الطلقات، سمعوا عناصر من الشرطة يطلبون فتح الباب، قبل أن يُخرَجوا من الفصل، مشيرًا إلى أنهم شاهدوا خلال الإخلاء أشخاصًا ملقين على الأرض. وقال: "كانت ساقاي ترتجفان، وشعرت بألم شديد في جسدي".وأفادت الشرطة بمقتل ثلاثة رجال مرتبطين بالمركز، بينهم حارس أمن قالت السلطات إنه ساهم في الحد من عدد الضحايا، فيما أقدم المشتبه بهما، وهما مراهقان، على الانتحار لاحقًا في موقع قريب.وأكدت السلطات أن المسلحين لم يدخلوا إلى داخل المدرسة، وأن جميع الطلاب بخير.وينحدر عدي من عائلة مهاجرة؛ إذ قدمت والدته إلى من قطاع قبل نحو عقدين، فيما هاجر والده من عام 2015.