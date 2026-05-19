سوريا.. توضيح رسمي بشأن انفجار دمشق

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة في بيان، إن "مجموعة من الجيش كانت تعمل على تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في باب شرقي، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السورية (سانا)، بسماع دوي انفجار بالعاصمة دمشق.وأفادت تقارير محلية بأن دوي الانفجار سُمع في محيط باب شرقي في دمشق، كما سمع صوت إطلاق نار.ولفتت إلى استنفار أمني كبير وقطع الطرقات في منطقة باب شرقي والدويلعة والطريق المؤدي إلى طريق المطار عقب الانفجار.