أمريكا تبحث عن بديل رخيص لمنظومة "باتريوت" الصاروخية

وجاء في الوثيقة: "تطلب الحكومة ذخيرة كاملة الجاهزية ونظام تحكم في الإطلاق قادرين على مواجهة وسائل الهجوم الجوية… الحد الأقصى هو ذخيرة جاهزة بتكلفة إجمالية لا تتجاوز مليون دولار في مرحلة النموذج الأولي أو الوحدة المنتجة".ويشترط أن يكون الصاروخ قادرا على إسقاط الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى (50–300 كم) ومتوسطة المدى (300–1000 كم).كما تتضمن المتطلبات توافقه مع منصة الإطلاق M903، وهي المكون القياسي لمنظومة " ".وتم نشر إعلان "دراسة السوق" في 15 مايو الجاري، وينتهي موعد تقديم الطلبات في 29 مايو.وتأمل وزارة الحرب الأمريكية في رؤية عرض لقدرات هذا الصاروخ المضاد خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026، أي بين يناير ومارس 2027.ووفقا لمشروع الميزانية لعام 2027، تبلغ تكلفة الطلقة الاعتراضية الواحدة من منظومة "باتريوت" حاليا نحو 5.3 مليون دولار.في مارس، ذكرت صحيفة " تايمز" أن استنزفت تقريبا مخزونها من الصواريخ المجنحة في الصراع مع ، وأطلقت ما يعادل حصة عشر سنوات من صواريخ "توماهوك"، واستهلكت من صواريخ "باتريوت" ما يعادل إنتاج عامين.