ترامب يمهل طهران ثلاثة أيام للوصول إلى اتفاق

وأضاف : "لا بد أن تكون لدينا دولة آمنة وعلينا أن نضمن ألا تحصل على سلاح نووي".كما قال: "الديمقراطيون يحاولون منعي من التفاوض مع إيران والأخيرة تريد أن تنسف الشرق الأوسط وهذا لن يحدث والهجوم الذي قررت تعليقه المفروض أن يكون جاريا الآن في إيران".وأوضح ترامب أنه "يتفاوض مع إيران"، معربا عن أمله في ألا يضطر للقيام بالمزيد من الهجوم ضدها".وتابع: "لست متأكدا من أننا سنوجه ضربة لإيران وهناك قادة تواصلوا معي خلال اليومين الماضيين وأخبروني أن هناك تقدما كبيرا بخصوص إيران، وكنت على بعد ساعة من إعطاء إشارة الهجوم العسكري قبل أن أقرر تعليقه".وأكد ترامب: "سوف أعطي يومين أو ثلاثة، ستكون فترة محدودة من الوقت، لأنه لا يمكن أن أسمح لهم بامتلاك سلاح نووي".وأشار ترامب إلى أنه "ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران"، موضحا أنه "من المرجح التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل".وحذر الجيش الإيراني في وقت سابق، من أنه سيفتح "جبهات جديدة" في حال استأنفت هجماتها ضد إيران.هذا وتتواصل المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء إقليميين ودوليين، بينما تؤكد على مواصلة الحوار بهدف تثبيت الهدنة الحالية.