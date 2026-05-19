روسيا تعلق على التهديدات الأمريكية لإيران

وأشارت إلى أن "القصف الأمريكي الإسرائيلي للمنشآت النووية في ، الخاضعة لضمانات ، كاد أن يؤدي إلى مأساة عالمية ذات عواقب لا يمكن إصلاحها".وأضافت زاخاروفا في تعليق على رد الذرية الغامض وغير المتسق، على الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة النووية: "من المروع أن أولئك الذين ارتكبوا هذه الفظائع ليس فقط لا يشعرون بأي مسؤولية، بل ويواصلون أيضا ترهيب بقصف جديد من أجل إنهاء ما بدأوه. كما هو معروف، فقد وصلت الأمور إلى نقطة باتت فيها محطة بوشهر للطاقة النووية، حيث يعمل متخصصون روس أيضا، ضمن المنطقة المتضررة".وشددت زاخاروفا على أن تدين بشدة تصرفات الذين قاموا بتصعيد الموقف، واستهدفوا في الإمارات العربية في يوم 17 مايو، وقالت: "إن عدم تسبب هذا الهجوم بأي تغييرات في مستويات الإشعاع أو وقوع إصابات لا يقلل بتاتا من فداحة الخطر الذي تم افتعاله عمدا".