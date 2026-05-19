الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش "سمح بالإعلان عن مقتل الرائد إيتمار من مستوطنة عيلي في معارك جنوبي ".وذكر الإعلام العبري أن "عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 21، وذلك بعد الإعلان عن مقتل الرائد إيتمار سبير مساء الثلاثاء".وقتل من عناصر الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن منذ بداية وقف إطلاق النار قبل نحو شهر، خمسة منهم بطائرات مسيرة، وفق وسائل الإعلام.