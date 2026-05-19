نائب ترامب: نعتقد أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق

وقال فانس في كلمة له، "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، علينا إبقاء عدد الدول التي لديها سلاح نووي قليلا لذلك نتحرك ضد ".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، "حققنا الكثير من التقدم بشأن إيران، نعتقد أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكن نؤكد أنه لدينا دائما خطة بديلة".

وتابع "نعتقد أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق"، مضيفا "الرئيس طلب منا التفاوض بحسن نية وهذا بالضبط ما قمنا به"، مستدركا "يمكننا استئناف العملية العسكرية لكن ذلك ليس ما يريده الرئيس الأمريكي".

وكان الرئيس الأمريكي قال، اليوم الثلاثاء، إنه أعطى يومين أو ثلاثة من الوقت للوصول إلى اتفاق مع ، معربا عن أمله في ألا يضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري.



هذا وتتواصل المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء إقليميين ودوليين، بينما تؤكد طهران على مواصلة الحوار بهدف تثبيت الهدنة الحالية.