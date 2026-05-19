البرلمان الإيراني يكشف سبب "تردد ترامب" في توجيه ضربة جديدة

وكتب البرلماني في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن "تردد له سبب واحد، وهو أنه يعرف أن أي خطوة ضد ستواجه ردا عسكريا حاسما ووحدة الشعب".واعتبر عزيزي أن ترامب "لا يهتم بوساطة قادة دول "، وأن "القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها".وكان ترامب قد أعلن أمس الاثنين، أن كانت ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران "غدا" (الثلاثاء)، لكنه قرر تأجيلها بطلب من قادة وقطر والإمارات، معبرا عن أمله في عقد اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي قريبا.