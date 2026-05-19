موقع أمريكي: ترامب يدرس بجدية امكانية استئناف الحرب ضد إيران

وجاء في الموقع: "عقد الرئيس اجتماعا بشأن مع فريقه الرئيسي للأمن القومي مساء الاثنين، تم خلاله عرض سيناريوهات عسكرية".وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير ، وغيرهم من كبار المسؤولين.وأشار الموقع إلى أن الاجتماع عقد بعد ساعات من تصريح ترامب بأن كانت تخطط لضرب إيران يوم الثلاثاء، لكنها أجلت الهجوم لإتاحة فرصة للتوصل إلى صفقة.وأكد "أكسيوس" أن عقد هذا الاجتماع يشير إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية إمكانية استئناف الأعمال القتالية ضد إيران.يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية. وفي 8 أبريل، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر .