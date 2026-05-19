الطاقة الذرية تحذر من حدوث تسرب إشعاعي يخص "محطة براكة"

ووفقا له، استهداف خطوط نقل الكهرباء في المحطة قد يزيد من خطر انصهار قلب المفاعل ويؤدي إلى عواقب إشعاعية وخيمة.وأكد غروسي أن الهجمات على المنشآت النووية المستخدمة لأغراض سلمية أمر غير مقبول ويتعارض مع .وقال: "تعمل الفرق التابعة للوكالة على مدار الساعة. إنها تراقب التطورات على أرض الواقع وهي على أهبة الاستعداد للانتشار. سأواصل إطلاع الجمهور على تأثير هذا النزاع على المنشآت النووية، فضلا عن العواقب المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، مع الحفاظ على المشاورات المستمرة مع حكومات المنطقة".وتسبب هجوم بطائرة مسيرة، يوم الأحد، في اندلاع حريق خارج ، حيث اندلعت النيران في مولدة كهربائية تقع خارج الأمني للمنشأة، ولم يؤثر الحادث على مستويات الإشعاع في المنطقة أو على عمل المحطة، بحسب ما أعلنته السلطات الإماراتية المختصة.