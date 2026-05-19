مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

وحظيت المبادرة التي تقدم بها الديمقراطيون ، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورت، وآدم شيف، بتأييد 50 سيناتورا، بينما صوت ضدها 47 سيناتورا.كما انضم أربعة جمهوريين هم ، وليزا موركوسكي، وراند بول، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين. وكان السيناتور الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد المشروع هو جون فايترمان.ووفقا للدستور الأمريكي، يتمتع وحده بالحق في إعلان الحرب.يذكر أن وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية، وفي 8 أبريل أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة.