الكشف عن أهداف زيارة بوتين الى الصين

وقال الرئيس الصيني: "الوضع الدولي الحالي يشهد تغيرات خطيرة، ويواجه العالم خطر العودة إلى قانون الغاب.وعلى خلفية ذلك، تتضح بشكل متزايد الطبيعة التقدمية والقيمة العملية لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الصينية الروسية".وأضاف: "تدعم تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، وستعمل مع على الحفاظ على روح هذه المعاهدة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا بقوة".وأفادت وكالة أنباء " " في وقت سابق بأن الصين وروسيا اتفقتا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.ويُذكر أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين وقعت في في 16 يوليو 2001 من قبل الرئيس الروسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية آنذاك ، وكانت مدتها الأصلية عشرين عاما، وفي يونيو 2021 تم تمديدها لمدة 5 سنوات إضافية.